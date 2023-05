Em meio a desgaste, Lula tem reunião com Marina Silva e Sônia Guajajara nesta sexta

Ministras do Meio Ambiente e dos Povos Originários ficaram insatisfeitas com esvaziamentos de suas pastas após aprovação da MP dos Ministérios

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Reunião foi convocada por Lula em meio a polêmicas envolvendo desmonte dos ministérios



As ministras do Meio-Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Originários, Sônia Guajajara, foram chamadas para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 26, no Palácio do Planalto. Outros ministros também deverão estar presentes, As ministras não aceitaram a derrota do governo na análise da MP dos Ministérios. Sem uma base aliada forte, o governo está enfrentando dificuldade em avançar em questões polêmicas no Congresso. Marina Silva não esconde o descontentamento com sua pasta ter perdido a gestão do Cadastro Ambiental Rural, sistema de informações sobre propriedades rurais, para o Ministério da Gestão, e da Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Durante posse do novo presidente do Instituto Chico Mendes, Marina afirmou que o governo passa por um momento extremamente difícil. “Nós temos que resistir e vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado”, disse Marina.

A ministra dos Povos Originários, Sonia Guajajara, também não está satisfeita, já que sua pasta perdeu a estrutura que cuida da demarcação de terras indígenas, cuja atribuição ficou com o Congresso Nacional. O Ministério sofreu uma derrota com a aprovação da urgência de votação do Marco Temporal, que pretende restringir a demarcação de terras para aquelas efetivamente ocupadas até a Constituição. Nas redes sociais, Guajajara reclamou que está havendo um “desmonte da política indígena” no país. Ela explicou que a transferência da demarcação para o Congresso é um equívoco perigoso e que coloca em risco o direito dos povos indígenas e de abrir espaço para influências políticas e interesses econômicos. A ministra também relembrou que o Congresso aprovou a MP da Mata Atlântica, que vai flexibilizar e facilitar o desmatamento no bioma.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin