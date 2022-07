Garcia nega desgaste com União Brasil e MDB por vaga de vice em sua chapa eleitoral

Principais nomes que disputam o espaço são o do ex-secretário da Fazenda, Henrique Meirelles (União), e o do ex-chefe da Saúde, Edson Aparecido (MDB)

Joel Nogueira/Estadão Conteúdo Governador Rodrigo Garcia deve lançar um esboço do seu plano de governo em 5 de agosto e o programa completo no dia 10



O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) negou que haja brigas entre o União Brasil e MDB pelo lugar de candidato a vice-governador na composição da sua chapa. Uma vaga para cada sigla já está garantida, mas ainda não foi definido qual cargo será de cada uma. Os principais nomes colocados pelas legendas até o momento são o do ex-secretário da Fazenda, Henrique Meirelles (União), e o ex-secretário da Saúde, Edson Aparecido (MDB). O prazo final para o registro de candidaturas é em 5 de agosto, mas a expectativa é que a chapa seja anunciada durante a convenção do PSDB, no dia 30 de julho.

Apesar de Garcia negar brigas entre os partidos, ele reconheceu divergências entre as siglas. “O União Brasil é um partido não só grande, mas importante e forte no Estado de São Paulo, assim como o MDB, que não é só um partido grande, forte, mas também importante no Estado de São Paulo. E não é por indecisão, mas, sim para poder colher o maior número de informações da realidade, para, na hora de chegar a decisão definitiva, você representar aquilo que você quer para o futuro de São Paulo. Mas eu tenho convicção, não haverá briga. Existem hoje divergências e aspirações normais do processo político. E nós vamos chegar a bom termo até o dia 5 de agosto”, afirmou Garcia.

A declaração foi dada durante o lançamento das linhas gerais do plano de governo. De acordo com a coordenação, o plano será focado em emprego e educação. O projeto coloca como principais desafios a conectividade e inclusão digital, o combate à pobreza e o enfrentamento às mudanças climáticas. A coordenadora da campanha, Zeina Latif, explicou que o projeto é estruturado em três eixos, social, produtivo e meio ambiente. “A missão aqui é explorar e ampliar essas vocações do Estado, dando escalas e iniciativas de maior impacto por meio de parcerias com o setor privado. Eu estou falando de aumentar o avanço tecnológico no setor de serviços, que é algo que tem, cada vez mais, crescido a importância no Estado de São Paulo, indústria avançada, formação de capital humano”, comentou Latif.

Desde que assumiu o governo, Rodrigo Garcia vem aumentando o tom no setor de segurança. Questionado sobre o tema, o pré-candidato disse que vai detalhar as propostas mais adiante e não negou discutir aumento de servidores. “Nós não vamos fragmentar as nossas propostas, nós temos valores e eixos que nos norteiam em relação ao que nós queremos para São Paulo, e, dentro desses valores e eixos, as políticas públicas que a gente conhece. A segurança é um fator não só para quem vive aqui, não é só um fator importante de qualidade de vida, mas a segurança pública é um fator determinante de desenvolvimento econômico”, disse sobre o primeiro tema. E continuou: “Apoio o servidor público e sou favorável à meritocracia no serviço público. O servidor público é o braço preponderante, essencial, de qualquer qualidade e serviço público, então nós teremos toda uma política de valorização”, pontuou. Garcia pretende lançar um esboço do plano em 5 de agosto. 10 dias depois o governador deve apresentar o plano de governo completo.

*Com informações da repórter Nanny Cox