General Santos Cruz é internado em Brasília após princípio de infarto

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele e nem se passou por alguma cirurgia ou procedimento médico

Carolina Antunes/PR General Carlos Alberto dos Santos Cruz (Podemos) foi internado em Brasília nesta terça após um princípio de infarto



O general Carlos Alberto dos Santos Cruz (Podemos) foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na noite da última segunda-feira, 16, após ter um princípio infarto. Até o momento, ainda não há informações sobre ele ter passado por alguma cirurgia ou procedimento médico e nem o estado de saúde dele. As informações foram confirmadas por pessoas ligadas ao Podemos ouvidas pela Jovem Pan. Santos Cruz é atualmente filiado ao partido Podemos e havia sinalizado nas últimas semanas que poderia concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022 pela legenda. Depois da saída do ex-juiz Sergio Moro (União) da sigla, havia uma avaliação nos bastidores de que o posto de pré-candidato poderia ser ocupado pelo general da reserva. Santos Cruz já foi ministro-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro (PL), mas, depois de ser exonerado da Pasta, se tornou um adversário político, fazendo várias críticas ao presidente da República, inclusive pelo que considera um protecionismo de Bolsonaro em relação aos seus filhos, que também atuam na política brasileira.

*Com informações da repórter Paola Cuenca