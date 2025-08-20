Genial/Quaest: 67% dos brasileiros defendem negociação do tarifaço de Trump

Pesquisa mostra que 51% dos brasileiros veem as tarifas do presidente americano como defesa de seus próprios interesses políticos, enquanto 23% acreditam que ele age em favor dos interesses comerciais dos EUA

Ricardo Stuckert/PR e Will Oliver/Pool/EFE/EPA Montagem: Lula e Trump



Uma nova pesquisa da Genial/Quaest revela a opinião dos brasileiros sobre como o país deve reagir ao “tarifaço”. A maioria dos entrevistados, 67%, acredita que o melhor caminho é a negociação com os Estados Unidos. Outros 26% defendem a imposição de tarifas sobre produtos norte-americanos como resposta, enquanto 7% não souberam ou não responderam. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (20), também avaliou a percepção sobre a atuação de figuras políticas na questão. Todos os nomes consultados, incluindo o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, receberam avaliação majoritariamente negativa. Lula e Haddad foram os que tiveram os melhores desempenhos, apesar de ainda reprovados.

Em relação ao governo, 48% dos entrevistados acreditam que a gestão de Lula conseguirá um acordo para reduzir as tarifas, contra 45% que pensam o contrário. A percepção sobre as intenções do presidente também está dividida: 49% acreditam que ele está agindo em defesa do Brasil, enquanto 41% avaliam que o petista está se aproveitando da situação para autopromoção. A pesquisa ouviu 12.150 pessoas em oito estados brasileiros, com margem de erro entre 2 e 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

*Com informações de Jornal da Manhã

*Reportagem produzida com auxílio de IA