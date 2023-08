Geraldo Alckmin nega ter conversado com Lula sobre deixar ministério

Palácio do Planalto tem cogitado entregar pasta do Desenvolvimento, Comércio e Serviços ao Centrão em troca de apoio parlamentar no Congresso Nacional

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)



Durante participação em um evento, em Taubaté, no último domingo, 6, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), negou ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito de sua suposta saída do ministério que ocupa, mas que está à disposição de Lula e que cabe a ele esta decisão. O Palácio do Planalto tem cogitado entregar esta pasta ao Centrão em troca de apoio parlamentar no Congresso Nacional. Caso a saída se confirme, é possível que Alckmin fique à frente do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou substitua José Múcio Monteiro no Ministério da Defesa, mas o vice-presidente destacou que ainda vai conversar com Lula sobre a possibilidade de mudar de cargo no governo: “Não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito (…) Mas vamos conversar, cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula”.

Alckmin também defendeu que faz um bom trabalho à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e fez um apelo pela continuidade na redução da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central, que reduziu a Selic para 13,25% na semana passada, primeiro corte em três anos.

*Com informações do repórter David de Tarso