Gestão de Ricardo Nunes quer tornar cidade de São Paulo ‘mais verde’ e sustentável

Ricardo Nunes afirma que a capital paulista tem histórico de proteção ambiental e que quer continuar nesse processo nos próximos anos de mandato



Novas ciclovias e ciclofaixas, jardins de chuva, frotas de ônibus mais limpas, escolas e UBSs operando com energia solar. Essas são algumas das metas elencadas pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para os próximos anos de mandato. As promessas foram relembradas durante o primeiro dia de PRÉ-COP 26, evento que continua nesta sexta-feira, 8, e pretende discutir os principais assuntos da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, marcada para acontecer em novembro na Escócia. Nunes afirma que a capital paulista tem histórico de proteção ambiental e que quer continuar nesse processo. “São Paulo dá importância. Trocar 20% da frota de ônibus é um investimento gigantesco, é uma mudança enorme. Mas também, desde aquele jardim de chuva, que todas as nossas 32 subprefeituras têm o comprometimento. Nós temos 48,13% da nossa área com cobertura vegetal. Então a gente tem dois desafios: manter essas áreas e ampliar”, disse o prefeito.

A secretária Municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy, diz que São Paulo já baseia as metas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Marta diz que a cidade também está se colocando como uma frente de resistência diante dos retrocessos na área ambiental que o Brasil tem enfrentado. “Nós estamos, como país, em uma situação muito triste. Um país que vai pleitear recursos, mas não fez nenhuma ação concreta para obter os recursos”, critica Marta. Para a secretária, a intenção é que São Paulo seja um exemplo não só para outras cidades do país, como também dentro do cenário internacional.

