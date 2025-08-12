Jovem Pan > Notícias > Brasil > Gestão Nunes pretende instalar câmeras chinesas de alto alcance em favelas de São Paulo

Objetivo do prefeito de SP é integrar os equipamentos ao sistema Smart Sampa para combater crimes, como homicídios, roubos e tráfico de drogas

  • 12/08/2025 11h23
ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes Nunes afirmou que a iniciativa foi inspirada em tecnologias que ele conheceu em viagens à China e ao Japão

A Prefeitura de São Paulo anunciou o plano de instalar câmeras inteligentes de alto alcance no entorno de grandes comunidades da capital. O objetivo é reforçar a segurança e combater a criminalidade, utilizando tecnologia para monitorar as rotas de fuga frequentemente usadas por criminosos. A proposta, apresentada pelo prefeito Ricardo Nunes, prevê o uso de equipamentos de fabricação chinesa capazes de detectar e identificar imagens a uma distância de até 20 quilômetros. Essas câmeras serão integradas ao sistema de monitoramento Smart Sampa e programadas para identificar atividades suspeitas, como veículos em alta velocidade, emitindo alertas em tempo real para as forças de segurança.

A medida visa coibir a prática de criminosos que cometem delitos em bairros vizinhos e se refugiam em comunidades como Paraisópolis e Heliópolis. Com o monitoramento avançado, a expectativa é que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM) possam responder de forma mais ágil e eficaz.

O prefeito Ricardo Nunes afirmou que a iniciativa foi inspirada em tecnologias que ele conheceu em viagens à China e ao Japão. O anúncio foi feito durante o lançamento de 100 novas câmeras que foram acopladas às motocicletas da GCM e da PM. A implementação do novo sistema de vigilância deve ocorrer nos próximos dias.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA

