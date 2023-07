Gilmar Mendes diz que houve ‘degeneração’ no MPF com a Lava Jato

Ministro do STF criticou o ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol na condução da operação

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Gilmar Mendes participa da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, neste fim de semana, que houve uma “degeneração” no Ministério Público Federal (MPF) com a Operação Lava Jato. O magistrado também criticou a atuação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na condução da operação como juiz e procurador, respectivamente. Para Gilmar, o modelo “Moro-Dallagnol” deu errado e é necessário “salvar o Judiciário”. O ministro também afirmou que o MPF continua sendo uma instituição de extrema importância e que o combate à corrupção no Brasil é fundamental. Ele ainda declarou que o atual modelo da Procuradoria-Geral da República (PGR) deve ser discutido, considerando denúncias realizadas entre políticos. Além disso, Gilmar Mendes falou que o formato de indicação de sucessor a procurador por meio da lista tríplice encaminhada ao presidente da República precisa ser debatido .

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.