Gilmar Mendes é escolhido relator de ação sobre apagão de dados do Ministério da Saúde

Petição apresentada por deputados do Partido dos Trabalhadores cobra explicações do ministro Marcelo Queiroga sobre o falta de informações epidemiológicas

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi definido como relator da petição apresentada por deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os parlamentares querem explicações sobre o apagão de dados do ministério. Segundo os petistas, a persistência da falta de dados prejudica a sociedade brasileira como um todo, dificultando as políticas públicas sérias para enfrentamento da doença. Em nota, a Associação Médica Brasileira alertou pela grave situação da Covid-19 e influenza, agravada pela falta de dados nacionais, principalmente em relação à computação de casos suspeitos e testes laboratoriais positivos. Segundo a associação, o Brasil iniciou o ano com uma perigosa combinação de fatores que pode contribuir para um cenário de novo colapso no sistema de saúde e falta de insumos imprescindíveis ao enfrentamento da pandemia. A entidade pede que o Ministério da Saúde restabeleça a divulgação dos dados epidemiológicos.

*Com informações do repórter Victor Moraes