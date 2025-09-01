Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Gleisi Hoffmann chama Tarcísio de ‘candidato fantoche’ e diz que governador ‘confirma que seu chefe é culpado’

Gleisi Hoffmann chama Tarcísio de ‘candidato fantoche’ e diz que governador ‘confirma que seu chefe é culpado’

Ministra das Relações Institucionais criticou a declaração do chefe do governo paulista sobre indultar Jair Bolsonaro caso ocupe a cadeira de presidente da República: ”Não respeita o estado de direito nem a Justiça’

  • 01/09/2025 10h50
Alessandro Dantas/PT Gleisi Hoffman A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann

Em Brasília, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no último domingo (31) após suas declarações polêmicas. Durante uma entrevista, Tarcísio afirmou que, se eleito presidente, seu primeiro ato seria conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso este fosse condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoffmann, utilizando suas redes sociais, comparou a postura de Tarcísio com a do presidente Lula, que, em seu primeiro ato, ampliou o Bolsa Família e revogou decretos prejudiciais ao meio ambiente. A ministra destacou que, enquanto Lula busca o desenvolvimento do país, Tarcísio estaria agindo como um “fantoche” de Bolsonaro.

O indulto presidencial, que é um perdão concedido a condenados, já foi utilizado por Bolsonaro ao perdoar o ex-deputado Daniel Silveira, decisão posteriormente revogada pelo STF. A fala de Tarcísio gerou reações, especialmente devido ao seu potencial como candidato à presidência.

*Com informações de Igor Damasceno 

*Reportagem produzida com auxílio de IA

