Gleisi Hoffmann chama Tarcísio de ‘candidato fantoche’ e diz que governador ‘confirma que seu chefe é culpado’

Ministra das Relações Institucionais criticou a declaração do chefe do governo paulista sobre indultar Jair Bolsonaro caso ocupe a cadeira de presidente da República: ”Não respeita o estado de direito nem a Justiça’

Em Brasília, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no último domingo (31) após suas declarações polêmicas. Durante uma entrevista, Tarcísio afirmou que, se eleito presidente, seu primeiro ato seria conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso este fosse condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoffmann, utilizando suas redes sociais, comparou a postura de Tarcísio com a do presidente Lula, que, em seu primeiro ato, ampliou o Bolsa Família e revogou decretos prejudiciais ao meio ambiente. A ministra destacou que, enquanto Lula busca o desenvolvimento do país, Tarcísio estaria agindo como um “fantoche” de Bolsonaro.

Ao anunciar que seu primeiro ato se fosse presidente seria indultar Bolsonaro, Tarcisio confirma que seu chefe é culpado e que eles não respeitam o estado de direito nem a Justiça.

É impossível não comparar com os primeiros atos do presidente Lula nesse terceiro mandato.

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 31, 2025

O indulto presidencial, que é um perdão concedido a condenados, já foi utilizado por Bolsonaro ao perdoar o ex-deputado Daniel Silveira, decisão posteriormente revogada pelo STF. A fala de Tarcísio gerou reações, especialmente devido ao seu potencial como candidato à presidência.

