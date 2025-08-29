Tarcísio vê clima para anistia na Câmara e deve reforçar conversas com Motta

Governador entende que há um endurecimento das posições de todos os lados: aliados, oposição e até Supremo Tribunal Federal; ideia é dar ‘pontapé’ para que a pauta prospere no Congresso

Divulgação/Republicanos Tarcísio em evento com Hugo Motta, seu colega de partido, o Republicanos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pretende reforçar as conversas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre anistia. Segundo aliados, o governador acredita em um clima favorável para aprovação do projeto na Casa. A leitura, de acordo com pessoas próximas, é que falta um “pontapé” para que o texto seja pautado, já que o governador enxerga que a maioria dos parlamentares votaria de forma favorável ao perdão.

À coluna, fontes ligadas ao Palácio dos Bandeirantes garantem que Tarcísio quer intensificar as conversas e dar um “ânimo” a Motta nos próximos dias. O chefe do Executivo paulista entende que há um endurecimento das posições de todos os lados — aliados, oposição e até Supremo Tribunal Federal — sobre o assunto porque o contexto “chegou aos extremos” e há receio de recuo, mas acha que um gesto poderia mudar a trajetória.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28), Tarcísio disse que pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de casa, em São Paulo. A princípio, a tendência é que o governador de São Paulo permaneça durante o início da semana em agendas internas.

Ele também comentou abertamente sobre anistia. “Tenho falado muito com lideranças sobre o projeto de lei da anistia, que a gente acredita que é um fator de pacificação”, disse. Tarcísio reafirmou, ainda, “convicção absoluta na inocência de Bolsonaro”. “ Não sei o que vai acontecer, mais sei que ele é inocente. Fui ministro dele”, finalizou.

