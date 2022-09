Gleisi Hoffmann comemora apoio de Miguel Reale Júnior a Lula

Jurista é um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e manifestou que vai votar no petista já no primeiro turno

Reprodução/Jovem Pan News Gleisi Hoffmann comemorou o apoio de Miguel Reale Júnior em evento nesta quarta-feira, 21



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, comemorou o apoio de Miguel Reale Júnior à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. O jurista é um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O ex-ministro da Justiça fez o anúncio nesta quarta-feira, 21, e disse que vai votar no petista já no primeiro turno porque não há perspectiva de que a terceira via consiga prosperar. Em entrevista à Jovem Pan News, Gleisi avaliou que o movimento a favor de Lula tem ganhado força: “Acho importante. Temos várias pessoas que participaram daquele processo de impeachment e que hoje avaliam que aquilo foi um erro e um problema para a democracia. Eu vejo em uma atitude como essa o reconhecimento de que nós temos que reconstruir aquilo que foi destruído em nome do povo brasileiro”. O ex-presidente Lula esteve com integrantes do governo dos Estados Unidos nesta quarta e os detalhes da reunião não foram divulgados. Gleisi disse que vê com normalidade o encontro.

“Eu acho que o diálogo sempre é importante. O Lula sempre teve esse diálogo e obviamente que os Estados Unidos é um país importante para o Brasil no ponto de vista das relações comerciais. Eles devem ter interesse em conversar com o presidente, com a perspectiva dele voltar a presidir. Eu vejo isso com normalidade. Ele já se relacionou com embaixadores de outros países. Nós já visitamos a embaixada do Reino Unido, estivemos com outros embaixadores”, declarou a política. A presidente nacional do PT também negou que a sigla esteja fazendo campanha pelo voto útil e alegou que o partido busca eleitores que não decidiram em quem votar ou que pensam em anular ou votar em branco.

*Com informações da repórter Nanny Cox