Lula se encontra com representantes do Departamento de Estado dos EUA nesta quarta

Embaixada norte-americana afirma, em nota, que encontro com políticos é uma prática habitual do órgão

Encontro ocorrerá em São Paulo, nesta quarta-feira, 21



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um encontro marcado com representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 21. Dentre eles, Douglas Koneff, encarregado de negócios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil e atual embaixador interino. A informação foi confirmada pela embaixada norte-americana. “Como prática, diplomatas norte-americanos da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil se reúnem regularmente, de forma privada, com partidos políticos e candidatos. Vemos como uma valiosa oportunidade para o governo dos EUA ouvir as perspectivas sobre eventos atuais e opiniões políticas sobre questões de interesse mútuo. Nós planejamos continuar com este esforço para encontrar com todos os principais candidatos presidenciais das eleições de outubro”, diz o comunicado divulgado à imprensa. O encontro ocorrerá em São Paulo e vinha sendo negociado há algumas semanas. Em relação aos demais candidatos, a embaixada informou que as agendas dependem da disponibilidade de cada um. Historicamente, Lula manteve relações amigáveis com os Estados Unidos, principalmente durante o mandato do ex-presidente norte-americano Barack Obama. Em vídeo publicado no início do ano em suas redes sociais, o ex-presidente declarou que trata o país “com o respeito que acha que eles merecem” e cobra “o respeito que o Brasil merece”. “O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. O Brasil é um país soberano, que define a sua política externa e, da mesma forma que respeita a política externa dos Estados Unidos, queremos que eles respeitem a política externa do Brasil”.