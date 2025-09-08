Gleisi Hoffmann defende prisão preventiva de Ciro Gomes

Solicitação foi feita pela Advocacia do Senado e baseia-se em ataques do ex-governador e ex-ministro contra a atual prefeita de Cratéus (CE), Janaína Farias (PT)

A ministra Gleisi Hoffmann defendeu o pedido de prisão preventiva contra o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. A solicitação, feita pela Advocacia do Senado, baseia-se em ataques de Ciro contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT). Segundo a ministra, a atitude da Advocacia do Senado foi correta, pois os ataques de Ciro Gomes são “repugnantes e misóginos”.

Ciro Gomes tem sido uma figura recorrente de polêmicas nas redes sociais e entrevistas, onde já fez diversas críticas a Janaína Farias. Entre as declarações mais notáveis, Ciro teria afirmado que o maior feito político de Janaína foi se tornar uma “assessora de assuntos de cama” do Ministro da Educação, Camilo Santana. Ele também a teria chamado de “cortesã” e a acusado de recrutar mulheres para serviços sexuais para o ministro.

Em resposta aos ataques, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já havia imposto a Ciro Gomes uma multa de R$ 52 mil, além de determinar que ele mantivesse uma distância mínima de 500 metros de Janaína Farias e que cessasse as agressões. No entanto, os ataques teriam continuado, o que levou ao pedido atual de prisão preventiva por parte do Senado.

O Ministério Público do Ceará também se manifestou, alegando que Ciro Gomes tentou “constranger e humilhar a política, a desqualificando por sua condição de mulher”. A defesa de Ciro Gomes, por sua vez, alega que as acusações são apenas críticas políticas.

