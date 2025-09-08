Carlos Lupi será ouvido na CPMI do INSS nesta segunda-feira

Depoimento do ex-ministro da Previdência Social é considerado de extrema importância para a investigação, conforme afirmou o relator da Comissão, deputado federal Alfredo Gaspar

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Lupi irá prestar depoimento nesta segunda-feira (8) na CPMI do INSS, em sessão no Senado Federal



O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, irá prestar depoimento nesta segunda-feira (8) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em sessão no Senado Federal. O depoimento de Lupi, que comandou a pasta de 2023 a maio de 2025, é considerado “imprescindível” para a investigação, conforme afirmou o relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL).

Lupi pediu demissão do cargo após uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria Geral da União (CGU) revelar um suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O principal objetivo dos parlamentares é esclarecer quais medidas foram adotadas pelo ex-ministro a partir do momento em que o esquema foi descoberto.

Informações internas do Ministério da Previdência Social levantadas pela CPMI sugerem que Lupi teria sido notificado sobre as irregularidades cerca de um ano antes da deflagração da operação, mas não teria agido para interromper os descontos. O relator Alfredo Gaspar busca no depoimento a confirmação de uma possível prevaricação, ou seja, se o ministério teve conhecimento da prática criminosa e se omitiu.

Carlos Lupi, por sua vez, nega qualquer envolvimento no esquema e reforça que não é alvo de investigação pelas operações da PF e CGU. Ele é o primeiro ex-ministro da Previdência a ser ouvido pelo colegiado de investigação.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA