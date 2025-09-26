Gol desiste de fusão com a Azul e comunica o fim das negociações

Em nota, a empresa informou que a decisão foi tomada devido à falta de avanço nas tratativas para a combinação dos negócios

Divulgação/Airbus A proposta de fusão entre as companhias aéreas Gol e Azul, que poderia criar uma gigante no setor aéreo brasileiro, não irá adiante



O Grupo Abra, controlador indireto da Gol, comunicou formalmente na última quinta-feira (25) o fim das negociações para uma possível fusão com a companhia aérea Azul. A decisão de encerrar as tratativas partiu da Abra, que justificou o rompimento alegando o “não avanço das negociações” e mudanças de cenário que tornaram as conversas “não significativas” desde a assinatura inicial do memorando de entendimento, em janeiro deste ano.

“Como resultado, por boa ordem e conforme o acordo de confidencialidade, através da presente, a Abra apresenta notificação por escrito à Azul de que a está encerrando as discussões com relação a uma possível transação”, explicou o comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do encerramento da proposta de fusão, a Gol informou que continuará honrando os bilhetes vendidos no âmbito do acordo de cooperação comercial (‘codeshare’) que foi anunciado pelas empresas em maio de 2024. Este acordo, que permitia o compartilhamento de voos em rotas domésticas exclusivas, não é afetado pelo fim das discussões sobre a fusão. O Grupo Abra, contudo, encerrou sua nota reforçando que ainda “acredita no mérito de uma combinação de negócios entre as duas companhias aéreas”. O Ministério de Portos e Aeroportos destacou que o setor aéreo brasileiro segue em crescimento, com aumento na demanda de passageiros.

*Com informações de Pedro Tritto

*Reportagem produzida com auxílio de IA