Gol desiste de fusão com a Azul e comunica o fim das negociações
Em nota, a empresa informou que a decisão foi tomada devido à falta de avanço nas tratativas para a combinação dos negócios
O Grupo Abra, controlador indireto da Gol, comunicou formalmente na última quinta-feira (25) o fim das negociações para uma possível fusão com a companhia aérea Azul. A decisão de encerrar as tratativas partiu da Abra, que justificou o rompimento alegando o “não avanço das negociações” e mudanças de cenário que tornaram as conversas “não significativas” desde a assinatura inicial do memorando de entendimento, em janeiro deste ano.
“Como resultado, por boa ordem e conforme o acordo de confidencialidade, através da presente, a Abra apresenta notificação por escrito à Azul de que a está encerrando as discussões com relação a uma possível transação”, explicou o comunicado.
Apesar do encerramento da proposta de fusão, a Gol informou que continuará honrando os bilhetes vendidos no âmbito do acordo de cooperação comercial (‘codeshare’) que foi anunciado pelas empresas em maio de 2024. Este acordo, que permitia o compartilhamento de voos em rotas domésticas exclusivas, não é afetado pelo fim das discussões sobre a fusão. O Grupo Abra, contudo, encerrou sua nota reforçando que ainda “acredita no mérito de uma combinação de negócios entre as duas companhias aéreas”. O Ministério de Portos e Aeroportos destacou que o setor aéreo brasileiro segue em crescimento, com aumento na demanda de passageiros.
*Com informações de Pedro Tritto
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.