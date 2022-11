Golpistas usam tática da “bolinha premiada” contra apostadores em São Paulo

Golpe antigo tem tirado vantagem das pessoas e gerado dinheiro de forma fraudulenta no Largo da Lapa, Zona Oeste da capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News Golpe consiste em achar uma bolinha que pode estar embaixo de três tampinhas diferentes



A reportagem da Jovem Pan News flagrou um grupo que se organiza para tirar vantagem das pessoas e conseguir dinheiro de forma fraudulenta no Largo da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, próximo à Rua 12 de Outubro. Um golpe antigo chama a atenção dos pedestres que passam por ali, o chamado “golpe da tampinha” ou “golpe da bolinha premiada”. Em uma banca armada com papelão um homem coloca três tampas pequenas, parecidas com forminhas de empada, onde é colocada uma bolinha embaixo e os participantes tem que adivinhar onde o objeto está. No entanto, todo o esquema é armado para que a vítima não acerte. Outras pessoas que ficam ao redor fazem parte da quadrilha e sempre vencem a partida para atrair mais participantes ao jogo. Pessoas entrevistadas pela reportagem e que frequentam a região comentaram sobre a atuação do grupo e declararam que o golpe é conhecido. Por meio de nota, as autoridades policiais disseram que não localizaram nenhum registro de ocorrência com os dados informados pela reportagem até o momento, que vão reforçar o policiamento no endereço e que é importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência na Polícia Civil e denunciem através do 190 e do disque denúncia 181.