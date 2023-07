Governador da Bahia assina decreto com auto-premiação

Jerônimo Rodrigues (PT) concedeu honraria do Corpo de Bombeiros para ele próprio

Mateus Pereira/GOVBA Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues assinou um decreto para ele próprio receber honraria do Corpo de Bombeiros



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), assinou, nesta semana, um decreto para ele próprio receber a medalha do Mérito Bombeiro Militar Capitão Leovigildo Cavalcante de Melo, concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Outras três pessoas da família do petista vão receber a honraria. São elas: a primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, além da vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, e a ex-vice-prefeita de Jequié, Rita Rodrigues, ambas irmãs do governador. O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, 5, concede a honraria também para aliados do próprio governo, da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Salvador. A condecoração é concedida em reconhecimento pelos serviços prestados ao Corpo de Bombeiros. A medalha é destinada para integrantes da corporação, militares, autoridades civis, corporações militares ou instituições civis que tenham realizado notáveis serviços ao país, ao Estado da Bahia ou ao Corpo de Bombeiros do Estado.

*Com informações do repórter André Muzzel.