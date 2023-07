MP denuncia empresário que xingou Cristiano Zanin em aeroporto

Luiz Carlos Basseto Júnior é acusado de ameaça e incitação ao crime

Sylvio Sirangelo/TRF4 No fim de junho, advogado Cristiano Zanin Martins foi aprovado pelo Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal



O Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) denunciou o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior por ameaça e incitação ao crime pelo ataque ao então advogado Cristiano Zanin, que no fim de junho foi aprovado pelo Senado para ocupar o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). O ataque a Zanin aconteceu em janeiro deste ano em um aeroporto de Brasília. Na época, ele ainda era advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não havia sido indicado à Suprema Corte. A denúncia diz que o acusado falou: “vontade de meter a mão na orelha de um cara desse” e que “deveria tomar um pa* de todo mundo que está andando na rua”, tendo, inclusive, postado o vídeo nas redes sociais. O promotor do caso é Fernando Augusto Martins. O pedido do MP será analisado juiz Nelson Ferreira Júnior, da 6ª Vara Criminal do Distrito Federal, que também é responsável pela queixa crime apresentada contra Basseto Júnior por calúnia, injúria e difamação. A solicitação foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o pagamento de R$ 150 mil por danos morais ao advogado e agora futuro ministro do STF, Cristiano Zanin, que assume o posto em 3 de agosto. As audiências já foram marcadas nesta ação, mas o agressor ainda não foi encontrado.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.