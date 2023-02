Governador de Roraima propõe programa social para garimpeiros que saírem de terras Yanomami

Antonio Denarium se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e disse que um grupo de parlamentares externo deverá propor soluções para o problema das comunidades afetadas pela atividade ilegal no Estado

Foto: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Antonio Denarium é o atual governador de Roraima



O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), propôs nesta terça-feira, 7, em reunião com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a criação de programas sociais para garimpeiros que deixarem a terra indígena Yanomami. Integrantes da bancada do Estado na Casa também participaram do encontro. Segundo o governador, 90 mil indígenas vivem em Roraima e 50 mil pessoas dependem da atividade garimpeira no território. “Desbloqueio do espaço aéreo, criar novas áreas de mineração em cooperativa de garimpeiro, fazer um programa social fora de área indígena, lógico, em áreas do Estado, para que eles possam deixar essas áreas e trabalhar. Criar também programas sociais que possam atender essas pessoas quando eles saírem da área em que eles estão trabalhando, enfim, uma série de ações propostas para solucionar o problema dos garimpeiros em áreas indígenas”, comentou Denarium. O Estado de Roraima sofre uma crise social pela imigração de venezuelanos. Com a saída dos garimpeiros ilegais das áreas indígenas, o governo do Estado teme um agravamento da situação.

Nas últimas semanas, mais de 1 mil indígenas foram resgatados em estado grave de saúde pelas equipes do Ministério da Saúde. Para o governo federal, o garimpo ilegal é a principal causa da crise sanitária que atinge o povo Yanomami. Após o encontro com Pacheco, Denarium disse que será formada uma comissão externa de senadores para visitar o Estado e elaborar propostas para efetivar a saída de garimpeiros ilegais do território Yanomami. O governador de Roraima também quer que o grupo acompanhe as atividades da Polícia Federal e do Ministério Público na região. “Todas as unidades de saúde do governo do Estado estão preparadas para atender a todos que chegam. Nós estamos pactuando com o governo federal ações do governo do Estado, do município, para trabalhar em conjunto para fazer o atendimento dos indígenas. E o principal desejo, hoje, das comunidades indígenas é a retirada dos garimpeiros”, disse.

*Com informações da repórter Paula Lobão