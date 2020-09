Governo diz que 149 peritos do INSS voltaram ao trabalho

No total, mais de três milhões de perícias estão pendentes no Brasil

Reprodução/Facebook Há 486 peritos que deveriam ter retornado ao trabalho nesta segunda-feira, 21



A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contabilizam o retorno de 149 peritos médicos federais. Os profissionais compareceram aos seus postos nas agências da Previdência e realizaram 1.376 perícias presenciais em 57 das 100 agências que estavam com a agenda aberta desde a quinta-feira, 17. Ao todo, mais 50 agências foram consideradas aptas ao retorno na última sexta-feira, 18, e estarão com agendamentos disponíveis a partir desta terça-feira, 22.

O total de agências aptas para o retorno dos atendimentos presenciais é 150, até o momento. Há 486 peritos que deveriam ter retornado ao trabalho nesta segunda-feira, 21. O INSS ainda não possui uma análise regional consolidada sobre o tema, que afeta milhares de brasileiros que buscam atendimento. Ao mesmo tempo, os peritos reclamam de condições inadequadas para o retorno, considerando os riscos de contágio pela Covid-19 e os protocolos que devem ser adotados. No total, mais de três milhões de perícias estão pendentes no Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos