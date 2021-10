Governo anuncia incentivo à ‘economia verde’ na próxima semana, diz Guedes

Ministro da Economia citou planos para investir em programa de crescimento poucas semanas antes da COP26

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Guedes fez declaração sobre desejo de fazer Brasil ser potência verde



Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 (COP26), o governo brasileiro se prepara para anunciar o que é classificado como “programa de crescimento verde”. Como o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou em pronunciamento, a promessa é de desenvolvimento sustentável. “Nós estamos fazendo um relacionamento da economia brasileira lá fora dizendo o seguinte: ‘olha, o Brasil é potência verde, o Brasil é potência digital, nós vamos fazer um programa de crescimento verde, nós vamos acabar com o desmatamento ilegal, nós vamos colocar US$ 2,5 bilhões em investimento nisso e ao mesmo tempo nós vamos mobilizar todas essas organizações internacionais de investimento para construir infraestrutura sustentável e transnacional para o futuro’”, afirmou. O ministro lembrou ainda que em breve será anunciada a redução da chamada “tarifa externa comum” com os vizinhos argentinos.

“Fechamos com os argentinos pela primeira vez na história do Mercosul a redução da tarifa externa comum. Nós vamos anunciar isso também, vamos reduzir 10% em todos os preços, todas as importações do mercado comum do Mercosul. Que nós queremos a modernização do Mercosul como a plataforma para a nossa integração na economia global”, pontuou. O objetivo do governo no momento é ampliar as relações com os demais países, buscando principalmente, o desenvolvimento sustentável, o que interessa também aos países da região. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também lançou um programa pensando na COP26. Ela afirmou recentemente que “é possível produzir e ganhar dinheiro mantendo a floresta em pé”.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin