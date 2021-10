Vladimir Putin não irá à cúpula do clima em Glasgow, diz porta-voz

Governo da Rússia não detalhou se presidente participaria de forma online do evento, que começará no dia 31 de outubro

EFE/EPA/GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN/ POOL Putin não vai viajar até a Escócia para participar presencialmente da COP26



O porta-voz do presidente da Rússia anunciou nesta quarta-feira, 20, que Putin não vai comparecer à Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 (COP26), realizada entre o fim deste mês e o começo de novembro em Glasgow, na Escócia. “Infelizmente ele também não irá a Glasgow”, anunciou Dmitry Peskov em entrevista coletiva, pouco após anunciar que Vladimir Putin só participará de forma online da cúpula do G20 realizada neste mês em Roma. Não há clareza, porém, sobre se o presidente russo vai participar de alguma forma da COP26. “Assim que soubermos de algo mais o comunicaremos”, pontuou Peskov. No começo do mês, Putin afirmou publicamente que o país pretende atingir a neutralidade climática até o ano de 2060 e considerou a Rússia “ciente” dos desafios climáticos. “Podemos ver e sentir todas as ameaças e riscos, tanto para o ser humano, para o planeta e também para outros países”, disse. Segundo ele, um dos objetivos do país é ter emissões menores do que a da União Europeia nas próximas décadas.