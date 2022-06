Governo anuncia nova linha telefônica para atendimento de saúde mental gratuito

Serviço, que vai funcionar pelo número 196, terá projeto piloto testado na cidade de Brasília e vai ser ocorrer 24 horas por dia, durante todos os sete dias da semana

Banco de imagens/Pexels Saúde mental é foco de novo programa de atenção do governo federal



O governo federal vai investir R$ 45 milhões em ações de cuidado com a saúde mental da população e disponibilizar serviços de psiquiatria e teleconsultas para terapias a pessoas que estejam sofrendo de algum de problema psicológico, especialmente ansiedade e depressão. A chamada “Linha vida” será criada pelo governo no número 196 para ligações telefônicas. O serviço terá como projeto piloto a cidade de Brasília, Distrito Federal. O serviço vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana e, caso as pessoas necessitem de atendimento ambulatorial, também haverá a integração com a rede pública local de saúde.

*Com informações do repórter Daniel Lian