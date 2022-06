Inscrição para vaga de recenseador do Censo IBGE termina nesta quarta; saiba como participar

Oportunidades estão distribuídas por todas as unidades da Federação e exigem ensino fundamental completo

Licia Rubistein/Agência IBGE Notícias IBGE é o responsável pela realização do Censo Demográfico Brasileiro



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) finaliza nesta quarta-feira, 15, a abertura das vagas para o concurso de recenseador do Censo demográfico de 2022. As vagas são válidas para todos os Estados do país e exigem nível de escolaridade de, pelo menos, ensino fundamental completo. Ao todo, o IBGE vai contratar 48 mil recenseadores. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do IBGE. O cargo de recenseador é responsável por fazer as entrevistas do Censo. A jornada de trabalho do recenseador será de, no mínimo, 25 horas semanais. Após ser aprovado, o profissional passar por um estágio obrigatório para poder realizar os levantamentos. O Censo devia ter sido realizado em 2020, mas não ocorreu em razão da pandemia da Covid-19. O levantamento possui uma função pública, já que todas as políticas públicas dos municípios, Estados e União utilizam os dados levantados pelo Censo para se basearem no investimento mais assertivo a ser feito, distribuindo saúde, educação, segurança e outros elementos da maneira mais adequada.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos