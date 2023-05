Governo aprova isenção de imposto de mais de 600 máquinas e equipamentos industriais

Redução da tarifa deve favorecer a importação de bens avaliados em mais de US$ 800 milhões (quase R$ 4 bilhões) para setores como metalurgia, eletricidade e gás, veículos automotores, fabricação de máquinas e celulose

Um comitê ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aprovou a isenção do imposto de importação para 628 máquinas e equipamentos industriais que não tem produção no Brasil. A medida vale até o final de 2025. O objetivo do governo é reduzir impostos e investimentos produtivos, além de gerar empregos no setor industrial. Os produtos isentos tinham uma alíquota média de 11%. A medida engloba máquinas fabricadas no exterior e itens de informática e telecomunicações. A redução da tarifa deve favorecer a importação de bens avaliados em mais de US$ 800 milhões (quase R$ 4 bilhões) para setores como metalurgia, eletricidade e gás, veículos automotores, fabricação de máquinas e celulose. A isenção deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.

*Com informações do repórter Misael Mainetti