Governo bloqueia R$ 1,7 bilhão de seis ministérios para garantir o cumprimento do teto de gastos

O governo federal publicou decreto que traz o detalhamento do bloqueio de R$ 1,7 bilhão, anunciado na semana passada, para garantir o cumprimento do teto de gastos. A medida atinge despesas de manutenção da máquina pública e também investimentos. De acordo com o decreto, seis ministérios foram afetados e terão os valores bloqueados neste bimestre. O Ministério das Cidades teve o maior montante bloqueado, de R$ 691,3 milhões. Na sequência aparece o Ministério dos Transportes, com R$ 602,1 milhões. As outras quatro pastas são: Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome (R$ 118,2 milhões), Integração e Desenvolvimento Regional (R$ 96 milhões), Fazenda (R$ 93,1 milhões), e Planejamento e Orçamento (R$ 88,4 milhões). De acordo com o governo, o bloqueio de despesas é necessário porque houve aumento na projeção de gastos obrigatórios para este ano, principalmente por causa do reajuste do salário mínimo, que passou para R$ 1.320 no mês de maio.

*Com informações da repórter Paula Lobão.