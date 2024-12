Governo corre risco de sofrer apagão fiscal em 2032 devido à alta de gastos

Segundo relatório do Tesouro Nacional, a União dispõe de cerca de R$ 123 bilhões para despesas discricionárias em 2025, mas valor pode cair para R$ 3 bilhões em oito anos

O governo brasileiro pode enfrentar um apagão fiscal em 2032, conforme revelado pelo relatório de projeções fiscais divulgado pelo Tesouro Nacional. O documento aponta que o espaço para despesas não obrigatórias pode praticamente desaparecer até essa data, o que deixaria o Executivo sem recursos suficientes para manter a máquina pública em funcionamento. Atualmente, o governo dispõe de cerca de R$ 123 bilhões para despesas discricionárias em 2025. No entanto, segundo as projeções do Tesouro, esse valor pode cair drasticamente para apenas R$ 3 bilhões em 2032.

Além disso, a dívida bruta do país deve começar a cair apenas após 2027, com uma estabilização prevista para 2028 e uma redução efetiva a partir de 2029. Esses dados não consideram o pacote fiscal em tramitação no Congresso Nacional, que ainda não foi incorporado às projeções. O relatório do Tesouro Nacional, que traz as projeções fiscais para 2024, destaca a necessidade de ações concretas para evitar o apagão fiscal.

