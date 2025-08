Governo de São Paulo busca referências na Europa para túnel Santos-Guarujá

Tarcísio de Freitas enviou uma comitiva à Bélgica e à Holanda para observar projetos semelhantes ao que será feito no litoral paulista

Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP Obra entre as cidades de Santos e Guarujá prevê um túnel de aproximadamente 1,5 km de extensão, dos quais 800 metros serão submersos



Em busca de aprimorar as obras de implementação do túnel Santos-Guarujá, o governo de São Paulo realizou uma missão na Europa. Representantes do governo estadual visitaram a Holanda e a Bélgica para observar túneis submersos já existentes, semelhantes ao que se pretende construir no litoral paulista. A missão, que ocorreu no último domingo e segunda-feira, incluiu visitas técnicas e uma reunião com empresas especializadas nesse tipo de construção.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O projeto do túnel Santos-Guarujá é uma parceria entre o governo estadual e o governo federal. A obra prevê um túnel de aproximadamente 1,5 km de extensão, dos quais 800 metros serão submersos. A passagem será destinada a automóveis, pedestres e ciclistas. A construção e a gestão do túnel, por um período de 30 anos, serão realizadas por uma empresa privada. O leilão para a concessão está agendado para o dia 5 de setembro deste ano, na Bolsa de Valores em São Paulo.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA