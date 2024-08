Governo de São Paulo confirma dois casos de febre oropouche

Secretaria Estadual de Saúde recomenda o uso de repelentes e roupas de mangas longas em áreas de mata fechada

Divulgação / Fiocruz Em 2024, o Brasil contabilizou mais de sete mil casos de febre Oropouche



A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou dois casos de febre Oropouche na cidade de Cajati, localizada na região do Vale do Ribeira. Os casos foram diagnosticados após exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. As duas pessoas infectadas evoluíram bem e se recuperaram da doença. A febre Oropouche é uma arbovirose semelhante à dengue, zika vírus e chikungunya, com sintomas parecidos e transmitida pelo mosquito maruim. A Secretaria informou que os infectados não se deslocaram de sua área de residência, uma zona rural de Cajati, indicando que a infecção ocorreu localmente. Em resposta, a Secretaria recomendou o uso de repelentes e roupas de mangas longas em áreas de mata fechada, além de procurar unidades básicas de saúde ao surgirem os primeiros sintomas. Até 25 de julho, não havia mortes confirmadas pela febre Oropouche no mundo, mas o Ministério da Saúde do Brasil registrou duas mortes na Bahia, elevando o alerta para a doença no país. Em 2024, o Brasil contabilizou mais de sete mil casos de febre Oropouche, com a maioria concentrada nos estados do Amazonas e Rondônia.

Publicado por Luisa Cardoso