Governo investiga três mortes suspeitas de febre Oropouche

Óbitos investigados ocorreram na Bahia e em Santa Catarina; atualmente, não há vacina disponível para a doença

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/05/2024 O Ministério da Saúde está realizando uma investigação minuciosa sobre as mortes suspeitas



O Ministério da Saúde está investigando três mortes suspeitas de febre Oropouche no Brasil. Os óbitos investigados ocorreram na Bahia e em Santa Catarina. Na Bahia, duas mulheres, de 21 e 24 anos, faleceram nos meses de março e maio deste ano. Em Santa Catarina, um homem de 59 anos, residente do Paraná, morreu enquanto estava em Blumenau. Até o momento, não há confirmação de que essas mortes foram causadas pela febre Oropouche. O Ministério da Saúde já havia emitido um alerta sobre a doença devido ao aumento significativo de casos em 2024. Em 2023, foram confirmados 832 casos em todo o Brasil, enquanto em 2024, até o momento, já foram registrados 7.236 casos em 16 estados, representando um aumento de 769%. A febre Oropouche é uma doença transmitida por mosquitos, semelhante ao zika vírus, chikungunya e dengue, e apresenta sintomas similares. Atualmente, não há vacina disponível para a doença, o que torna essencial que as pessoas procurem atendimento médico ao apresentarem os primeiros sintomas. O Ministério da Saúde está realizando uma investigação minuciosa sobre as mortes suspeitas e investindo na prevenção da doença. A pasta também está monitorando ativamente a situação da febre Oropouche no país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso