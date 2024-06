Governo de São Paulo prorroga vacinação contra influenza até final de junho

Pessoas acima de 6 meses podem se imunizar contra a doença nos 645 municípios do estado; Unidades Básicas de Saúde estão abertas das 7h às 19h

Paulo Pinto/ Agência Brasil - 30/08/2023 Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, apenas 29,7% do grupo prioritário foi vacinado entre março e maio de 2024



O governo de São Paulo anunciou a prorrogação da vacinação contra influenza nesta segunda-feira (03) para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Esta medida, que se estende por todo o mês de junho, abrange os 645 municípios do estado. O principal objetivo dessa extensão é atualizar a situação vacinal da população e ampliar a cobertura contra a influenza. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, apenas 29,7% do grupo prioritário foi vacinado entre março e maio de 2024, um número significativamente menor em comparação à cobertura de 53% alcançada no ano anterior. Esse grupo prioritário inclui crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas e idosos. Com a prorrogação da campanha, o governo estadual almeja não apenas alcançar, mas também superar os números de vacinação de 2023, incentivando assim um maior número de pessoas a se protegerem contra a gripe.

A Secretaria Estadual da Saúde enfatiza a importância da vacinação anual contra a gripe, especialmente antes do início do inverno. Esta estação do ano propicia um aumento nos casos de gripe devido às condições climáticas que favorecem a maior circulação do vírus. Para facilitar o acesso à vacinação, as Unidades Básicas de Saúde estão abertas das 7h às 19h, e as AMAs UBS integradas funcionam com horário estendido até às 22h. Além disso, a plataforma Busca Saúde está disponível para auxiliar os interessados a encontrar a unidade de saúde mais próxima, garantindo que mais pessoas possam se vacinar com facilidade.