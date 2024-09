Governo de São Paulo reforça estoque de medicamentos na rede de saúde

Ação visa prevenir um possível aumento na demanda por atendimento de pessoas mais vulneráveis, especialmente aquelas com doenças respiratórias, devido ao tempo seco e à poluição

O governo de São Paulo adotou medidas para garantir o estoque de medicamentos e insumos, como oxigênio, nas unidades de saúde da rede estadual. A ação visa prevenir um possível aumento na demanda por atendimento de pessoas mais vulneráveis, especialmente aquelas com doenças respiratórias, devido ao tempo seco e à poluição. O governo estadual reforça que os cuidados devem ser redobrados para todas as faixas etárias, com atenção especial a idosos, crianças, grávidas, lactantes e pessoas com doenças crônicas, cujo sistema imunológico é mais fraco. Além das ações do governo estadual, a Prefeitura de São Paulo também criou um comitê de crise para definir ações que possam amenizar os problemas causados pela baixa qualidade do ar na capital. O comitê, composto por agentes da Defesa Civil e outras secretarias, anunciou a liberação de R$ 5 milhões em recursos para reforçar os equipamentos das unidades de saúde que atendem grupos de risco, principalmente idosos. Além disso, a prefeitura aumentará o estoque de soro fisiológico e comprará umidificadores de ar para escolas em bairros com menor índice de umidade, como Freguesia do Ó, Brasilândia, Casa Verde, entre outros.s

O governo estadual prorrogou até o dia 29 de setembro o fechamento de 81 unidades de conservação para evitar incêndios e proteger a população. Desde o dia 1º de setembro, os parques estão fechados, e foram liberados R$ 6 milhões para contratação de serviços de monitoramento e combate aos incêndios florestais com aeronaves. O efetivo de bombeiros foi ampliado em 80%, totalizando aproximadamente 102 profissionais trabalhando junto com a Fundação Florestal. A estrutura conta ainda com brigadistas e vigilantes para monitorar e evitar novos incêndios, em um cenário crítico de qualidade do ar.

