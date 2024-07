Governo de SP começa segunda fase da oferta pública da Sabesp

Serão vendidas 17% das ações para os investidores; expectativa é finalizar o processo de privatização da estatal no próximo dia 22 de julho

Rovena Rosa/ Agência Brasil O governo de São Paulo, que inicialmente detinha cerca de 50% das ações da Sabesp, ficará com apenas 15% após a conclusão desta fase



A segunda etapa da oferta pública da Sabesp começou nesta segunda-feira (1), permitindo que investidores apresentem suas intenções de compra. Nesta fase, pessoas físicas e jurídicas podem reservar ações com valores que variam de R$ 100 a R$ 1 milhão. O período de reserva, que iniciou nesta segunda, se estenderá até o dia 15 de julho. Os investidores só descobrirão quantas ações conseguiram adquirir no dia 19 de julho, após o término do período de reserva. Na semana passada, foi concluída a primeira etapa do processo de privatização, definiu a empresa Equatorial como sócio estratégico do governo, adquiriu 15% das ações da Sabesp. Nesta segunda etapa, serão vendidas 17% das ações para os investidores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo de São Paulo, que inicialmente detinha cerca de 50% das ações da Sabesp, ficará com apenas 15% após a conclusão desta fase. O governador de Estado, Tarcísio de Freitas, está atualmente em viagem internacional para promover o projeto de privatização da empresa a investidores. Ele está em Londres e terminará a semana na Suíça, retornando ao Brasil no dia 5 de julho. Entre os dias 5 e 12 de julho, estão previstas reuniões com investidores em São Paulo e no Rio de Janeiro. A expectativa do governo é finalizar o processo de privatização da Sabesp no próximo dia 22 de julho.

Publicado por Luisa Cardoso