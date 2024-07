Governo de SP confirma Equatorial como investidora estratégica da Sabesp

Empresa foi a única interessada na oferta e adquiriu 15% das ações da companhia de saneamento por R$ 6,9 bilhões

A desestatização enfrenta questionamentos de partidos de oposição ao governo de Tarcísio Gomes de Freitas



O governo de São Paulo confirmou a Equatorial como investidora estratégica na Sabesp. A empresa foi a única interessada na oferta e adquiriu 15% das ações da companhia de saneamento por R$ 6,9 bilhões. Antes da operação, o governo do estado detinha 50,3% das ações da Sabesp. Agora, 15% ficarão com a Equatorial e 17% em ações individuais, resultando em uma participação de 18% para o estado, que ainda mantém a maior fatia da empresa. A oferta segue agora para a fase de precificação, que apura o preço e o volume final dos papéis. O resultado deve ser anunciado na quinta-feira (18), e a oferta pública está prevista para o dia 22 de julho. Com a privatização da Sabesp, o Governo do Estado de São Paulo espera ampliar investimentos, atingir a universalização do saneamento até 2029 e reduzir tarifas.

A desestatização enfrenta questionamentos de partidos de oposição ao governo de Tarcísio Gomes de Freitas e é alvo de ações do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente e do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou uma ação do sindicato que contestava os valores da oferta de privatização, alegando que a negociação foi abaixo do valor de mercado. O conselheiro do TCE, Robson Marinho, afirmou que a apresentação não comprova irregularidades e deu um prazo de 10 dias para as entidades esclarecerem as acusações.

Publicado por Luisa Cardoso