Sindicato aciona TCE-SP contra privatização da Sabesp

Principal alegação é que as ações foram vendidas por um preço 10% abaixo do valor justo, segundo estudo do próprio sindicato

Rovena Rosa/Agência Brasil O governo de São Paulo ainda não divulgou o preço mínimo das ofertas dos papéis da Sabesp



O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas) entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado para contestar a oferta de ações que visa privatizar a Sabesp. A contestação também foi enviada ao Ministério Público de São Paulo na última terça-feira. Esta é a segunda representação do sindicato contra a privatização da empresa. A principal alegação é que as ações foram vendidas por um preço 10% abaixo do valor justo, segundo estudo do próprio sindicato. Na semana passada, foi definido que a Equatorial seria o acionista estratégico do Governo de São Paulo, que detinha 50% das ações da Sabesp e agora ficará com apenas 15%. O governo ofertou 17% das ações para pessoas físicas e jurídicas e outros 15% para a Equatorial.

O sindicato alega que as ações foram vendidas por R$ 67 cada, enquanto o valor justo seria em torno de R$ 85, conforme estudo realizado pelo próprio sindicato. Eles pedem a revisão do processo de desestatização e a instauração de um inquérito civil para apurar possíveis atos de improbidade administrativa. O governo de São Paulo ainda não divulgou o preço mínimo das ofertas dos papéis da Sabesp, afirmando que isso só será feito ao término da venda das ações, prevista para 22 de julho. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de São Paulo continuam analisando a representação.

