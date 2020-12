Governo de SP divulga cronograma de produção da CoronaVac nesta quinta

Vacina começou a ser fabricada pelo Instituto Butantan após a chegada de insumos da China

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 23/11/2020 Segundo Doria, 4 milhões de doses serão disponibilizadas a outros estados que tiverem interesse em fazer a imunização



O governo de São Paulo apresenta nesta quinta-feira, 10, o cronograma de produção da CoronaVac no Brasil. Mesmo sem registro na Anvisa, a vacina já começou a ser fabricada pelo Instituto Butantan após a chegada de insumos da China. O governador João Doria está confiante de que a aprovação pela agência saia logo no início de janeiro. “Haverá aprovação da Anvisa, não tenho dúvida de que uma vacina que já se mostrou eficaz na Europa e na Ásia e os resultados daqui serão entregues formalmente dia 15 de dezembro. Tenho segurança absoluta que a Anvisa, até o dia 15 de janeiro, vai emitir o seu parecer e autorizar a CoronaVac.” Segundo Doria, 4 milhões de doses serão disponibilizadas a outros estados que tiverem interesse em fazer a imunização contra a Covid-19. O governador do Acre é o 10º a formalizar o pedido para a compra da vacina.

Gladson Cameli ressalta que agora não é momento de perder tempo. “Estamos lutando para que a gente possa virar logo essa página. Em janeiro, se Deus quiser, a vacina fabricada aqui no Brasil, que a gente possa imunizar as pessoas. Eu estou falando de vidas. A palavra ‘vida’ é onde está nossa preocupação, a nossa prioridade.” A CoronaVac ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização do governo federal. Nesta quarta, um dos grupos técnicos que trabalham no desenvolvimento do cronograma divulgou uma nota manifestando preocupação com a falta de opções de vacinas e pedindo a negociação imediata para adquirir a vacina do Instituto Butantan. O Ministério da Saúde tem reforçado que qualquer vacina aprovada pela Anvisa será distribuída.

