Campinas investiga sexto caso suspeito de febre maculosa

Três mortes foram confirmadas; paciente de 40 anos esteve em um evento em uma fazenda da cidade e está internada em um hospital particular do município

Divulgação/Pixabay Febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato



Campinas investiga o sexto caso de febre maculosa. A paciente é uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que está internada em m hospital particular do município. Não foi informado o estado de saúde da paciente. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher esteve em um evento na Fazenda Santa Margarida, no dia 27 de maio. A pasta informou que os sintomas se surgiram no dia 10 de junho e segue internada desde então. O Instituto Adolfo Lutz investiga a morte da adolescente Erissa Santana, de 16 anos. A jovem estava internada desde o dia 9 de junho com suspeita de febre maculosa. Ela morreu nesta terça-feira, 13. Outras três pessoas tiveram a morte confirmada pela doença: o piloto Douglas Pereira Costa, de 42 anos, e sua namorada, a dentista Mariana Giordano, de 36 anos; e uma mulher de 28 anos. Todos estiveram em evento na Fazenda Santa Margarida. Pela manhã, a cidade confirmou outro caso suspeito. Uma mulher de 38 anos, que esteve no mesmo local, está internada suspeita de febre maculosa. Ela foi em um show realizado na fazenda.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foram registrados 23 casos da doença neste ano, com sete mortes confirmada. No ano passado, foram registrados 63 casos, com 44 mortes confirmados. Já em 2021, foram 87 casos e 48 mortes. A pasta orienta que todos que estiveram na fazenda entre os dias 27 de maio e 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, principais sintomas da doença, “procure atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região”.