Governo de SP firma parceria com aplicativo Waze para divulgar alertas de enchentes

Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, ainda ressaltou que 70% das vítimas do verão de 2023 foram arrastadas por enchentes

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Vista de ponto de alagamento na Avenida Rio Branco, na região central de São Paulo, durante o temporal que atingiu a cidade em fevereiro



O governo do Estado de São Paulo firmou uma parceria com o aplicativo de georreferenciamento Waze para alertar os motoristas sobre enchentes e alagamentos no Estado. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, prometeu precisão nas informações aos condutores: “A gente vai trabalhar com todas as informações necessárias. Então, não é só quando acontece o alagamento, mas muitas vezes um rio que está subindo ou um local de de potencial alagamento, a gente já pode mandar a nossa informação, o nosso alerta, para que as pessoas evitem tal local. Isso é muito importante, porque a gente consegue dar um passo para trás e evitar que as pessoas entrem. Esses acidentes acontecem de forma surpresa, porque a pessoa entra sem saber e dá de frente com um alagamento, fica parada e acaba sendo vítima”. Após o desastre causado no litoral norte paulistano pelas fortes chuvas, a Defesa Civil pretende importar tecnologia para aprimorar os alertas de chuvas e enchentes.

“Estou indo para Alemanha para a gente verificar novos equipamentos e equipamentos mais modernos de radares para a gente fazer uma leitura mais apurada, ter uma leitura mais precisa. E a gente, conseguindo no Estado fazer a leitura do que pode acontecer, porque a gente sabe muito bem que efeitos da natureza a gente não consegue controlar, mas com uma visão um pouquinho mais real a gente consegue notificar a população com uma informação mais precisa”, afirmou o coronel Henguel Ricardo Pereira. O coordenador da Defesa Civil ainda ressaltou que 70% das vítimas do verão de 2023 foram arrastadas por enchentes.

