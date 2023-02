Corpo é encontrado e mortes chegam a 65 no litoral norte de SP; buscas são encerradas na Vila do Sahy

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma pessoa segue desaparecida no bairro Baleia Verde, em São Sebastião

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vista dos estragos causados pelas chuvas e deslizamento na Vila Sahy, em São Sebastião



Mais um corpo foi encontrado na tarde deste domingo, 26, no litoral norte de São Paulo, afetado pelas fortes chuvas durante o feriado de Carnaval, e o número de mortes chegou a 65. Com isso, as buscas na Vila do Sahy foram encerradas. Agora, apenas uma pessoa segue desaparecida no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. As informações foram divulgadas há pouco pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, capitão André Elias. “Foi localizado sim a 65ª vítima”, afirmou. Dos 65 óbitos confirmados, 64 foram localizados em São Sebastião e um em Ubatuba. Até a manhã deste domingo, 55 corpos já tinham sido identificados e liberados para o sepultamento. São 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças. Equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. De acordo com o governo do Estado, atualmente, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados.

*Texto em atualização.