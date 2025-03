Governo deve decidir resposta sobre taxação dos EUA após reunião nesta sexta

Rui Costa afirmou nesta quarta-feira (12) que o presidente Lula aguardará o encontro para definir se adotará alguma medida em resposta às novas taxas

Reprodução/Jovem Pan News O foco principal será a discussão sobre a taxação de 25% que os Estados Unidos aplicaram sobre o aço e alumínio brasileiros



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira (12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aguardando uma reunião antes de tomar qualquer decisão sobre as medidas em resposta à recente taxação imposta pelos Estados Unidos. Esta reunião, marcada para amanhã, será entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o representante comercial americano. O foco principal será a discussão sobre a taxação de 25% que os Estados Unidos aplicaram sobre o aço e alumínio brasileiros, uma medida que tem gerado preocupações no governo brasileiro.

Em meio a esse cenário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o governo brasileiro não tem a intenção de retaliar os Estados Unidos com tarifas comerciais. Em vez disso, o Brasil buscará uma solução negociada para o impasse. Haddad mencionou que a Fazenda está preparando uma nota técnica que será enviada ao Ministério do Desenvolvimento, liderado por Alckmin, para um estudo aprofundado sobre a taxação. A Confederação Nacional da Indústria já expressou sua preocupação, afirmando que a medida prejudica a relação entre as indústrias dos dois países e afeta a competitividade da produção nacional.

