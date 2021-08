Governo do Rio anuncia pacote de R$ 17 bilhões para obras nos próximos 3 anos

Entre as construções previstas está a implementação de linha de metrô de superfície cortando a Baixada Fluminense

Daniel Resende/Enquadrar/Estadão Conteúdo Obras podem ser tentativa de Cláudio Castro de conquistar apoio de aliados



O governo do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira, 13, o lançamento de um pacote de obras no valor de R$ 17 bilhões a serem realizadas nos próximos três anos no Estado. Ao todo, mais de 50 projetos devem ser executados com o dinheiro em áreas como Infraestrutura, Saúde, Educação e obras sociais. Cerca de R$ 10 bilhões do dinheiro a ser investido vêm dos recursos conseguidos com o leilão da Cedae realizado em 2021. Um dos destaques do pacote é a criação de uma linha de metrô de superfície com 23 quilômetros de extensão que deverá cortar a Baixada Fluminense. Apesar do imbróglio jurídico, o governador Cláudio Castro tenta encaixar no orçamento a obra da estação do metrô da Gávea, que está parada desde as Olimpíadas. O túnel escavado para o metrô está tomado pela água da chuva.

Além da Região Metropolitana, o interior do Estado também deve ser alvo dos investimentos do pacote. O governador tem apoio da maioria dos 92 prefeitos do Rio. Com essas obras, ele espera solidificar o apoio que será fundamental para campanha à reeleição no ano de 2022. Cláudio Castro tem apoio da classe política, mas enfrenta o desafio de se tornar conhecido pela população, já que chegou ao governo como vice de Wilson Witzel, afastado do cargo após decisão judicial. Alguns nomes da política local já começaram a se apresentar para a corrida eleitoral, entre esses nomes, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, e o deputado federal Marcelo Freixo, que atua na capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga