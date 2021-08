Bolsonaro diz que pedirá abertura de processo contra Barroso e Moraes no Senado

Presidente usou as redes sociais para afirmar que ministros ‘extrapolam com atos os limites constitucionais’ e disse que levará pedido diretamente a Rodrigo Pacheco

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente afirmou que entrará com processo contra Barroso e Moraes no Senado



O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã deste sábado, 14, para criticar ações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso “extrapolam com atos os limites constitucionais” do país. “Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o art. 52 da Constituição Federal”, afirmou. Bolsonaro não citou diretamente Roberto Jefferson, mas fez a publicação um dia após o STF, por ordem de Alexandre de Moraes, solicitar a prisão do ex-deputado.

O presidente apontou para possíveis “consequências de uma ruptura institucional”, citou o compromisso firmado pelos ministros com a devoção às liberdades individuais ao aceitar a batina e lembrou de outro texto da Constituição para justificar a sua decisão. “O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais (art. 5° da CF), como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los”, disse. Em resposta à publicação, o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, elogiou o pai. “Muito bom. Não igual a eles, mas sim dentro das 4 linhas da Constituião”, pontuou.