Governo do Rio de Janeiro autoriza contratação de 2 mil professores para a rede estadual

Serão convocados os aprovados dos concursos realizados entre 2013 e 2014 para cargas horárias de 16 a 30 horas; lista dos selecionados vai ser publicada no Diário Oficial

FLAVIO TEIXEIRA VAIRO/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL)



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), autorizou por meio da Secretaria de Educação a convocação de 2 mil professores aprovados nos concursos que foram realizados pela rede estadual de ensino entre 2013 e 2014, com carga horária de 16 a 30 horas. O chamado dos novos docentes não está restrito à capital fluminense e se estende a todo o Estado. Os convocados devem ficar atentos à lista que vai ser publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro. A documentação necessária também vai ser informada nos próximos dias. “O professor é a estrela da educação e, colocando mais professores em sala de aula, com certeza a gente vai melhorar a qualidade e também a intensidade da nossa educação. E, com certeza, chamar o professor, melhorar o nosso professor e também valorizar o professor é fundamental. Tão fundamental quanto reformar escolas e dar uma condição de vida melhor para o nosso aluno”, afirmou Castro. Mesmo com o reforço dos novos servidores, continua o trabalho para suprir a falta de professores na rede.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer