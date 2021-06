Governo do Rio de Janeiro fará novo leilão da Cedae ainda em 2021

Proposta é que a inclusão de sete novos municípios possa agregar potencial de valor ao certame, com expectativa de rendimentos de R$ 3 bilhões

Tomaz Silva/Agência Brasil Se a adesão se confirmar, os sete municípios podem agregar maior valor ao lote 3, inicialmente ofertado por R$ 900 milhões



O governo do Estado do Rio de Janeiro planeja um novo leilão da Cedae, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, ainda em 2021, com certame do lote que não atraiu interessados durante o leilão em abril deste ano, na B3. A proposta é que a inclusão de novos municípios fluminenses possa agregar potencial de valor. Segundo fontes da Jovem Pan, pelo menos sete cidades, que não estavam na primeira rodada do leilão da Cedae, estariam interessadas em participar do leilão de concessão, sendo duas delas de grande importância: Ipeúna, no interior do Estado, e Teresópolis, que fica na região serrana. Se a adesão se confirmar, os municípios podem agregar maior valor ao lote 3, inicialmente ofertado por R$ 900 milhões, chegando a rendimento de R$ 3 bilhões em certame ainda em 2021. Nesta semana, o governo do Rio de Janeiro pretende fazer um evento para anunciar a distribuição dos mais de R$ 22 bilhões arrecadados com o leilão de três dos quatro lotes da Cedae.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga