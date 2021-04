Leilão da Cedae arrecada R$ 22,6 bilhões com três blocos

Capital e 34 municípios foram divididos em 4 blocos, que foram concedidos por 35 anos; um deles não teve interessados e foi declarado sem vencedor

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, 30, o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Ao todo, a capital e 34 municípios foram divididos em 4 blocos, numerados de 1 a 4, que foram concedidos por 35 anos, sendo que os vencedores deverão universalizar os serviços oferecidos até 2033 e investir um montante de R$ 30 bilhões. Quatro consórcios participaram do leilão: Iguá, representado pelo grupo BTG; Aegea, representado pela corretora Ativa; Redentor, representado pela XP; e Rio Mais Saneamento, representado pelo grupo Itaú. Dos quatro blocos, apenas um não foi arrematado: o bloco 3, o mais barato dos quatro. O valor pago pelos consórcios chegou a R$ 22,6 bilhões.

O bloco 1, o mais caro, tinha o valor mínimo de R$ 4,036 bilhões. Os quatro consórcios fizeram ofertas pelo bloco, que contempla 18 bairros da capital e 18 municípios. O Consórcio Aegea ofereceu R$ 8,2 bilhões (103% a mais que o mínimo) e venceu a disputa. O bloco 2, que engloba 20 bairros da Zona Oeste do Rio e dois municípios foi arrematado pelo Consórcio Iguá, que ofereceu R$ 7,286 bilhões (129,68% a mais que o mínimo). O Consórcio Aegea arrematou também o Bloco 4, que engloba 106 bairros do Rio e sete municípios, pelo valor de R$ 7,203 bilhões (187,75% acima do mínimo).