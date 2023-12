Governo do RJ envia equipe técnica a Maceió para avaliar colapso iminente da mina da Braskem

Foram enviados quatro geólogos especializados em avaliação de risco do Departamento de Recursos Minerais (DRM) do governo do Estado

GUIDO JR./FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa civil de Maceió, registrou nesta sexta (01) um novo abalo sismico na região da mina 18, localizada no bairro do Mutange



Técnicos especialistas em recursos minerais do Rio de Janeiro foram para Maceió, em Alagoas, para ajudar as autoridades locais a tentar minimizar os impactos e efeitos negativos do risco de colapso de uma mina de sal-gema da Braskem na capital alagoana. Foram enviados quatro geólogos especializados em avaliação de risco do Departamento de Recursos Minerais (DRM) do governo do Estado do Rio de Janeiro, liderados pelo presidente do DRM, Luiz Claudio Almeida Magalhães. Em Alagoas, os técnicos devem contribuir com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e autoridades locais na análise do risco de desabamento, que é iminente. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), se manifestou nas redes sociais em solidariedade aos alagoanos. “O Rio de Janeiro é solidário a Alagoas neste momento em que a capital Maceió está na iminência de um desastre. Coloquei à disposição do governo de Alagoas uma equipe técnica do Departamento de Recursos Minerais. Eles irão para auxiliar no diagnóstico e na melhor maneira de enfrentar o problema que levou Maceió a decretar estado de emergência, provocada pela movimentação de uma mina de sal-gema”, escreveu o governador.

Especializados em avaliação de risco, quatro geólogos e o presidente do DRM, Luiz Magalhães, chegarão a Alagoas neste domingo par se juntar a agentes de outras esferas de governo. Nossa solidariedade ao povo alagoano! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) December 3, 2023

Vale destacar que Castro é do mesmo partido do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL). De acordo com um relatório do Ministério de Minas e Energia emitido neste domingo, 3, a situação na região é de estabilização e pouca chance de desmoronamento generalizado. Com base nas últimas análises, a expectativa dos especialistas é de que, se houver desmoronamento, ele ocorrerá de forma localizada e não generalizada.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga