Governo encaminha novo Plano Nacional de Educação ao Congresso

Nova proposta foi assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira; texto prevê 18 objetivos, 58 metas, 253 estratégias para os próximos dez anos

Reprodução/Freepik Entre as principais metas estão aumentar o número de crianças na escola, garantindo que 75% estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (26) o novo Plano Nacional de Educação. A proposta, que visa definir metas para os próximos dez anos, foi enviada ao Congresso Nacional após críticas no Senado Federal sobre a demora do governo em finalizar o plano. A proposta anterior venceu na última terça-feira (25), o que levou o Senado a aprovar um projeto prorrogando as metas do plano anterior, temendo que o governo não enviasse novas propostas a tempo. O novo texto visa ser aprovado ainda neste ano para começar a valer a partir de 2025. O Ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que são medidas mais objetivas. Enquanto o plano anterior tinha 20 metas, das quais apenas quatro foram cumpridas, o novo plano apresenta 18 objetivos, 58 metas e 253 estratégias.

Entre as principais metas estão aumentar o número de crianças na escola, garantindo que 75% estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental e ampliar o acesso a creches e ao ensino integral. O ministro ressaltou que o plano foca na qualidade do aprendizado, na inclusão para reduzir desigualdades educacionais e na melhoria da formação dos professores. Ainda segundo Camilo Santana, o texto é fruto de audiências públicas que envolveram a comunidade escolar e a sociedade em geral, buscando definir um plano viável para o país. As propostas já estão no Congresso Nacional e serão analisadas pelos deputados e senadores.

