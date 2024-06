Mais de 2,5 milhões de estudantes devem realizar prova paulista

Nesta segunda, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio ainda realizam o exame; avaliação de recuperação está marcada para o dia 5 de agosto

Reprodução/Freepik A prova é destinada a alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dos três anos do Ensino Médio



A Secretaria da Educação de São Paulo está realizando a Prova Paulista, avaliação bimestral que começou na última semana e encerra nesta segunda-feira (24). Mais de 2,5 milhões de estudantes do Estado devem participar do exame. A prova é destinada a alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dos três anos do Ensino Médio. Hoje, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio ainda realizam a avaliação. A Prova Paulista visa identificar alunos com dificuldades em determinadas matérias, para que possam ser encaminhados para um novo formato de recuperação. Estudantes que obtiverem média abaixo de cinco em quaisquer disciplinas serão obrigatoriamente submetidos a uma prova, marcada para o dia 5 de agosto. As disciplinas avaliadas no Ensino Fundamental incluem língua portuguesa, geografia, história, matemática e ciências, além de língua inglesa para alunos do 6º ao 9º ano. No Ensino Médio, as provas também abrangem questões específicas do itinerário formativo de cada estudante. A Secretaria da Educação informou que, além das questões de resposta única, a prova inclui perguntas com duas ou três alternativas corretas, ampliando a possibilidade de aferição do conhecimento adquirido pelos alunos.

Publicado por Luisa Cardoso