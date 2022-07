Governo espera queda de R$ 0,19 no etanol com redução do ICMS

Ministério de Minas e Energia reforçou que, caso os Estados adotem a redução do ICMS sobre o preço do etanol, o litro pode ficar na média de R$ 4,04

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO A fixação do teto do ICMS em 17% resultou em uma grande queda do preço da gasolina, mas essa mesma queda não foi sentida no etanol



O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou que a adoção da manutenção da competitividade do etanol em relação à gasolina pode fazer com que o preço do álcool caia R$ 0,19. A fixação do teto do ICMS em 17% resultou em uma grande queda do preço da gasolina, mas essa mesma queda não foi sentida no etanol. A PEC 15, chamada de PEC dos Biocombustíveis, que transitou no Congresso Nacional nas últimas semanas, garante este equilíbrio tributário.

O MME também reforçou que, caso os Estados adotem a redução do ICMS sobre o preço do etanol o litro pode ficar na média de R$ 4,04. Em uma comparação divulgada pelo ministério, antes da PEC a média do preço do litro do etanol estava em R$ 4,57. Até o momento, seis estados já estipularam o teto do ICMS em 17%, são eles: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

*Com informações da repórter Marília Sena